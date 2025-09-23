به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محدثه معصومی افزود: این مراقبت‌ها شامل ارزیابی تغذیه و پایش رشد نوجوانان، شناسایی افراد مشکوک به آسم، بررسی وضعیت پوست و مو، احتمال ابتلا به بیماری سل، سلامت دهان و دندان، غربالگری بینایی و شنوایی، سلامت روان، واکسیناسیون زیر ۱۸ سال و همچنین غربالگری اولیه مصرف دخانیات، مواد و الکل در گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال است.

معصومی تأکید کرد: اهمیت این طرح در آن است که مشکلات جسمی و روانی دانش‌آموزان به‌طور زودهنگام شناسایی می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند با راهنمایی کارشناسان به موقع برای درمان اقدام کنند.