پلیس پاکستان اعلام کرد که مواد منفجره‌ای که در یک مجتمع متعلق به اعضای گروه "طالبان" پاکستان نگهداری می‌شد، در شمال غرب این کشور منفجر شد و دست‌کم ۲۴ نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،، علاوه بر تعدادی از افراد مسلح؛ غیر نظامی‌ها نیز از قربانیان این انفجار بوده‌اند.

این انفجار در "دره تیراه" واقع در ایالت "خیبر پختونخوا" رخ داد و چندین خانه نزدیک محل حادثه تخریب شد.

ظافر خان، یکی از افسران پلیس، اظهار داشت که در میان قربانیان، حداقل ۱۰ غیرنظامی شامل زنان و کودکان و ۱۴ مسلح حضور داشتند.

وی افزود که دو فرمانده محلی طالبان پاکستان، به نام‌های امان جول و مسعود خان، مخفیگاه‌هایی در این مجتمع ایجاد کرده بودند که به عنوان کارخانه تولید بمب‌های کنار جاده‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفت.

خان همچنین گروه‌های مسلح را به استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی متهم کرد و گفت که این افراد اخیرا اقدام به ذخیره‌سازی اسلحه در مساجد مناطق دیگر کرده‌اند.