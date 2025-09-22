به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین پورفرزانه اظهار کرد: با وجود ضرورت‌های عملیاتی و همچنین برخی محدودیت‌ها در ظرفیت اتوماسیون سامانه‌های نظارتی، پرواز‌های شبانه فرودگاه مهرآباد پایتخت در شرایط عادی هیچ‌گاه تعطیل نشده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه برخی فرودگاه‌ها در کشور بدون توجیه اقتصادی ساخته شده‌اند، گفت: البته در میان آنها تعداد معدودی نیز بنابر ضرورت‌های استراتژیک کشور احداث شده است.

وی ادامه داد: ما اعلام کرده‌ایم هر ایرلاین فعال در بخش خصوصی که بخواهد فرودگاهی ایجاد کند می‌تواند با سرمایه خود به این موضوع ورود کند البته به آنها توصیه می‌کنیم توجیه اقتصادی پروژه را در نظر بگیرند و سازمان هواپیمایی نیز مشاوره لازم را ارائه خواهد داد.

پورفرزانه درباره تأمین ناوگان هوایی افزود: دولت توجیه و توان خرید مستقیم هواپیما را ندارد؛ همان‌طور که در بسیاری از کشور‌ها مانند ترکیه، امارات و قطر نیز ایرلاین‌ها مالک مستقیم هواپیما نیستند و از طریق لیزینگ و جذب سرمایه خُرد اقدام کرده‌اند؛ ما هم به همین سمت حرکت کرده‌ایم.

محدودیت پرواز‌های شبانه فرودگاه مهرآباد تهران برای آسایش شهروندان

به گفته وی، اگر اقتصاد ما مردم‌محور باشد، باید سرمایه‌های خُرد را جذب کنیم بنابراین سیاست‌گذاری جدید براین‌اساس است که به سرمایه‌گذاران اجازه فعالیت در قالب ایر کریر و مارکت کریر داده شود. ایر کریر مالک هواپیماست و خدمات حمل‌ونقل هوایی ارائه می‌دهد، اما صلاحیت فروش بلیت ندارد و در مقابل، مارکت کریر برند و لوگو دارد و بلیت‌فروشی انجام می‌دهد که این مدل در آمریکا نیز رایج است و از میان صد‌ها ایر کریر تنها چند ایرلاین بزرگ فعالیت برندینگ دارند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: با هدف تامین آسایش شهروندانی که در محدوده فرودگاه مهرآباد تهران زندگی می‌کنند، پرواز‌های شبانه این فرودگاه بسیار محدود شده است.

رئیس سازمان هواپیمایی تأکید کرد: به مسئولان محلی و سرمایه‌گذاران استانی گفته شده است که اگر توان تضمین حداقل نرخ اشغال صندلی هواپیما برای برقراری اقتصادی یک مسیر پروازی را ندارند، وارد عرصه ایرلاین‌داری نشوند، اما می‌توانند با خرید یا اجاره هواپیما و راه‌اندازی ایر کریر استانی نیاز مردم خود را تأمین کنند.

وی یادآور شد: این موضوع علاوه بر رونق فرودگاه‌های کوچک باعث افزایش رضایت عمومی نیز خواهد شد و تاکسی‌های هوایی برای جابه‌جایی مسافر در شهر‌های کوچک نیز وارد مدار شده و درحال‌توسعه است.