رسیدگی به ۱۰۵ هزار پرونده در دادگاههای صلح البرز
بیش از ۱۴۰ هزار فقره پرونده به شعب دادگاههای صلح استان ارجاع شده است و از سال گذشته تاکنون به بیش از ۱۰۵ هزار فقره از این پروندهها رسیدگی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
رئیس دادگستری کل استان البرز با تاکید بر اینکه کاهش پروندههای مانده و مسن در شعب، اولویت جدی در زمینه رسیدگی به دعاوی است گفت: هرچند با تلاشهای انجام شده شاهد مختومه کردن ۱۰ هزار فقره از موجودی شعب در پنج ماهه نخست امسال بودیم، اما با توجه به افزایش ورودی به شعب، نیازمند اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه برای کاهش ورودی پرونده و راهکارهای غیرقضایی برای رسیدگی به دعاوی هستیم.
حسین فاضلی هریکند گفت: به منظور اجرای «قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲» از سال گذشته تاکنون تعداد ۵۸ شعبه در حوزههای قضایی استان ایجاد شده است.
وی با اعلام اینکه از بدو تشکیل دادگاههای صلح در استان از سال گذشته تا پایان مردادماه امسال تعداد ۱۴۰هزار و ۴۲۳ فقره پرونده به شعب ارجاع و از این تعداد ۱۰۵هزار و ۱۳۰ هزار فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با تشریح عملکرد امسال شعب دادگاههای صلح استان افزود: از ابتدای امسال تا پایان مردادماه تعداد ۵۷هزار و ۵۴۱ فقره پرونده ارجاع شده است که از این تعداد ۵۷هزار و ۴۱۵ فقره پرونده رسیدگی شده است.