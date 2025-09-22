پخش زنده
نمایندگان بدمینتون ایران در مسابقات قهرمانی آسیای میانه با کسب ۱۸ مدال طلا و ۵ نقره به عنوان قهرمانی رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملیپوشان بدمینتون ایران در رقابتهای آسیای میانه ۲۰۲۵ که به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار شد، عملکردی موفق و پرافتخار داشتند و با کسب ۱۸ مدال طلا و ۵ نقره در بخش انفرادی و دونفره، جایگاه قابل توجهی در این مسابقات به دست آوردند و پرچم ایران را برافراشته نگه داشتند.
بخش انفرادی پسران؛
رده سنی زیر ۱۷ سال، امیرعلی احمدلو با نتایج ۲۱-۱۴ و ۲۱-۱۰ امیرعلی محمدپور را شکست داد و مدال طلا گرفت. محمدپور نیز نقره گرفت.
رده سنی زیر ۱۵ سال، امیرمحمد مردانه با نتایج ۲۱-۱۹، ۱۹-۲۱ و ۲۴-۲۲ امیررضا حریف را مغلوب کرد و مدال طلا گرفت. حریف نیز نقره گرفت.
رده سنی زیر ۲۳ سال، امیرحسین حسنی با نتایج ۲۲-۲۰، ۱۹-۲۱ و ۲۱-۱۴ علی حیاتی را شکست داد و مدال طلا گرفت. حیاتی نیز نقره گرفت.
بخش انفرادی دختران:
آیسان زارعی در رده سنی زیر ۱۷ سال با نتایج ۲۱-۸ و ۲۱-۷ مهدیه هوشمند را مغلوب کرد و مدال طلا گرفت.
مبینا ندایی در رده سنی زیر ۲۳ سال با نتایج ۲۱-۱۸ و ۲۱-۸ زهرا رباطی را شکست داد و مدال طلا گرفت.
مبینا سالاری در رده سنی زیر ۱۵ سال موفق شد بازیکن عنواندار ازبکستان، قهرمان سال گذشته را شکست دهد و مدال طلا را از آن خود کند.
بخش دونفره
در بخش دونفره پسران و دختران، ۶ گروه ایرانی موفق به کسب مدال طلا شدند، که با احتساب دو بازیکن در هر گروه، مجموعاً ۱۲ مدال طلا برای ایران به دست آمد:
امیرعلی احمدلو و امیرعلی محمدپور برابر ازبکستان طلا گرفتند.
علی حیاتی و امیر حسنی مقابل قزاقستان به برتری رسیدند و طلا گرفتند.
امیرمحمد مردانه و امیررضا حریف با نتایج ۲۱-۱۴، ۱۰-۲۱ و ۲۱-۶ از ازبکستان پیروز شدند و طلا گرفتند.
مبینا ندایی و زهرا رباطی قزاقستان را شکست دادند و طلا گرفتند.
آیسان زارعی و مهدیه هوشمند قزاقستان را مغلوب کردند و طلا گرفتند.
مبینا سالاری و سپیده صادقی ازبکستان را شکست دادند و طلای دیگری کسب کردند.
جمعبندی مدالها
انفرادی: ۶ مدال طلا، ۵ مدال نقره
دونفره: ۱۲ مدال طلا
مراسم اهدای مدال و حکم قهرمانی با حضور پوریا نایب رئیس آسیا، آقای واجد عضو هیئترئیسه آسیا، فریبا مددی عضو هیئترئیسه آسیا، آقای کبیر عضو هیئترئیسه آسیا و مسئولین فدراسیون ازبکستانِ میزبان برگزار شد.