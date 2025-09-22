نمایندگان بدمینتون ایران در مسابقات قهرمانی آسیای میانه با کسب ۱۸ مدال طلا و ۵ نقره به عنوان قهرمانی رسیدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان بدمینتون ایران در رقابت‌های آسیای میانه ۲۰۲۵ که به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار شد، عملکردی موفق و پرافتخار داشتند و با کسب ۱۸ مدال طلا و ۵ نقره در بخش انفرادی و دونفره، جایگاه قابل توجهی در این مسابقات به دست آوردند و پرچم ایران را برافراشته نگه داشتند.

بخش انفرادی پسران؛

رده سنی زیر ۱۷ سال، امیرعلی احمدلو با نتایج ۲۱-۱۴ و ۲۱-۱۰ امیرعلی محمدپور را شکست داد و مدال طلا گرفت. محمدپور نیز نقره گرفت.

رده سنی زیر ۱۵ سال، امیرمحمد مردانه با نتایج ۲۱-۱۹، ۱۹-۲۱ و ۲۴-۲۲ امیررضا حریف را مغلوب کرد و مدال طلا گرفت. حریف نیز نقره گرفت.

رده سنی زیر ۲۳ سال، امیرحسین حسنی با نتایج ۲۲-۲۰، ۱۹-۲۱ و ۲۱-۱۴ علی حیاتی را شکست داد و مدال طلا گرفت. حیاتی نیز نقره گرفت.

بخش انفرادی دختران:

آیسان زارعی در رده سنی زیر ۱۷ سال با نتایج ۲۱-۸ و ۲۱-۷ مهدیه هوشمند را مغلوب کرد و مدال طلا گرفت.

مبینا ندایی در رده سنی زیر ۲۳ سال با نتایج ۲۱-۱۸ و ۲۱-۸ زهرا رباطی را شکست داد و مدال طلا گرفت.

مبینا سالاری در رده سنی زیر ۱۵ سال موفق شد بازیکن عنوان‌دار ازبکستان، قهرمان سال گذشته را شکست دهد و مدال طلا را از آن خود کند.

بخش دونفره

در بخش دونفره پسران و دختران، ۶ گروه ایرانی موفق به کسب مدال طلا شدند، که با احتساب دو بازیکن در هر گروه، مجموعاً ۱۲ مدال طلا برای ایران به دست آمد:

امیرعلی احمدلو و امیرعلی محمدپور برابر ازبکستان طلا گرفتند.

علی حیاتی و امیر حسنی مقابل قزاقستان به برتری رسیدند و طلا گرفتند.

امیرمحمد مردانه و امیررضا حریف با نتایج ۲۱-۱۴، ۱۰-۲۱ و ۲۱-۶ از ازبکستان پیروز شدند و طلا گرفتند.

مبینا ندایی و زهرا رباطی قزاقستان را شکست دادند و طلا گرفتند.

آیسان زارعی و مهدیه هوشمند قزاقستان را مغلوب کردند و طلا گرفتند.

مبینا سالاری و سپیده صادقی ازبکستان را شکست دادند و طلای دیگری کسب کردند.

جمع‌بندی مدال‌ها

انفرادی: ۶ مدال طلا، ۵ مدال نقره

دونفره: ۱۲ مدال طلا

مراسم اهدای مدال و حکم قهرمانی با حضور پوریا نایب رئیس آسیا، آقای واجد عضو هیئت‌رئیسه آسیا، فریبا مددی عضو هیئت‌رئیسه آسیا، آقای کبیر عضو هیئت‌رئیسه آسیا و مسئولین فدراسیون ازبکستانِ میزبان برگزار شد.