رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس: رئیس جمهور در نشست سازمان ملل باید مواضع به حق و منافع ایران اسلامی را که از سوی کشور‌های اروپایی و ایالات متحده نادیده گرفته شده را بیان کند.

رئیس جمهور از تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا علیه ایران و فلسطین بگوید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با اشاره به اهمیت حضور رئیس جمهور کشورمان در اجلاس آتی سازمان ملل گفت: بدون شک سخنرانی در جمع سران کشور‌های دنیا فرصت خوبی به منظور ایجاد دستاورد‌های بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: به عبارتی آقای پزشکیان باید مواضع به حق و منافع ایران اسلامی را که از سوی کشور‌های اروپایی و ایالات متحده نادیده گرفته شده را بیان کند تا افکار عمومی دنیا بداند این کشور‌ها فریبکار هستند.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ ادامه داد: باید در جمع سران کشور‌های دنیا عنوان شود که جمهوری اسلامی آغازگر جنگ ۱۲ روزه نبود بلکه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها با حمایت و پشتیبانی اروپایی‌ها، این تجاوز نظامی را علیه ملت ایران انجام دادند.

جوکار تصریح کرد: مقامات کشور‌های دنیا که در نشست سازمان ملل حضور دارند باید بدانند غرب پس از اینکه در جنگ ۱۲ روزه به اهداف خود نرسید، بلافاصله موضوع اسنپ بک را مطرح کرد که این بیانگر تناقض و یکجانبه‌گرایی علیه ملت‌های آزاده و مستقل است.

وی اظهار داشت: به عبارتی رئیس جمهور باید در مقابل مقامات کشور‌های دنیا عنوان کند که اسرائیلی‌ها تلاش کردند در کشورمان ترور انجام دهند و با همین رویکرد مردم بی گناه فلسطین را به قتل می‌رسانند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور کشورمان علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، باید در حاشیه نشست نیز با روسای کشور‌های دیگر ملاقات کرده و موضوع چند جانبه‌گرایی را مورد تاکید قرار دهد.