رژه موتوری و خودرویی در نخستین روز هفته دفاع مقدس
امروز به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، رژه موتوری و خودرویی در شهرهای مختلف گیلان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امروز و در نخستین روز هفته دفاع مقدس که با شعار «ما فاتحان قلهایم» آغاز شد، ویژه برنامههایی مختلفی در شهرهای گیلان برگزار شد.
رژه موتوری و خودرویی هم امروز با حضور مردم و مسئولان در خیابانهای شهرهای گیلان برگزار شد.