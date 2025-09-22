پخش زنده
برنامه رادیویی محلهلر و خبرگزاری صدا وسیمای آذربایجان غربی پیگیرمسائل و مشکلات ساکنان محله تاریخی یئتدی بوروق ارومیه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محله تاریخی یئتدی بوروق در انتهای خیابان امام خمینی راسته غلامخان ارومیه، یکی ازمناطق دارای بافت قدیمی و پرخاطره شهر است که در کنار هویت فرهنگی و اجتماعی خود، سالهاست با مشکلات زیرساختی دست و پنجه نرم میکند.
آسفالت و سنگفرشهای فرسوده، کمبود پارکینگ و معضل کوچههای تنگ و باریک، اصلیترین دغدغههای اهالی این محله است؛ مسائلی که علاوه بر سخت کردن زندگی روزمره شهروندان، خطرات جدی در مواقع اضطراری ایجاد میکند.
یکی از ساکنان محله میگوید:هر بار باران میآید، بهخاطر خرابی آسفالت و سنگفرش، کوچهها پر از گل و لای میشود. ماشینها جایی برای پارک ندارند و کوچهها بهقدری باریک است که اگر آتشسوزی رخ بدهد، خودروهای آتشنشانی امکان ورود ندارند.
این دغدغهها ابتدا در قالب تماسهای مردمی به برنامه رادیویی محلهلر منعکس شد؛ برنامهای که هر هفته به مشکلات محلات ارومیه میپردازد و صدای شهروندان را به گوش مسئولان میرساند.
در پی این پیگیریها، صبح روز دوشنبه جلسهای با حضور معاونت شهرسازی شهرداری، شهرداری منطقه ۴، رئیس سازمان آتشنشانی و نماینده میراث فرهنگی در محله یئتدی بوروق برگزار شد.
رئیس سازمان آتشنشانی در این بازدید تأکید کرد:برای ارتقای ایمنی محله باید مسیرهای دسترسی بازسازی و شیرهای آتشنشانی استاندارد نصب شود.
نماینده میراث فرهنگی نیز با اشاره به قدمت تاریخی محله گفت:یئتدی بوروق بخشی از هویت شهری ارومیه است؛ بنابراین هرگونه مداخله عمرانی باید با حفظ بافت تاریخی انجام شود.
از سوی دیگر، شهردار منطقه ۴ خبر داد که اصلاح آسفالت و سنگفرش، ایجاد پارکینگ و ساماندهی معابر در دستور کار قرار دارد و بهزودی عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
صدای مردم، از طریق رسانه و بهویژه برنامه رادیویی محلهلر، شنیده شده و حالا مسئولان وعده دادهاند برای رفع مشکلات این محله اقدام کنند.
یئتدی بوروق با همهی مشکلاتش، محلهای زنده و پویاست؛ اهالیاش چشمانتظار روزی هستند که کوچههای باریکش نه نماد محدودیت، که نشانی از اصالت و زندگی امن و آرام باشند.