با توجه به مصوبه شورای ترافیک شهر تهران، سهمیه ۲۰ روز تردد رایگان خودرو‌ها در محدوده کنترل آلودگی هوا در مهرماه حذف شده و تردد در این محدوده در بازه زمانی یادشده برای شهروندان هزینه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،معاون بهره‌برداری از سیستم‌های حمل و نقل و محدوده‌های ترافیکی سازمان ترافیک با بیان اینکه به‌منظور روان‌سازی ترافیک و جلوگیری از ازدحام خودرو‌ها در محدوده مرکزی شهر، در هشتاد و ششمین جلسه شورای ترافیک مقرر شد تردد مجاز خودرو‌ها در محدوده کنترل آلودگی هوا در این ماه لغو شود، گفت: همانگونه که معاون محترم حمل و نقل اشاره کردند، تصمیم بر این شده که سهمیه تردد مجاز خودرو‌ها در این محدوده، در ماه‌های آبان و آذر مورداستفاده شهروندان قرار بگیرد.

آرش رساءایزدی افزود: شهروندان تهرانی توجه داشته باشند که تردد خودرو‌ها در محدوده کنترل آلودگی هوا در مهر ماه ۱۴۰۴، مشمول پرداخت عوارض تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا تا سقف ۱۱۰ هزار تومان خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به سهمیه ساکنین محدوده‌های ترافیکی تصریح کرد: در مهر ماه تردد خودروی ساکنان تاییدشده در محدوده کنترل آلودگی هوا قبل از ساعت ۹ صبح و بعد از ساعت ۱۶ مجاز خواهد بود و شهروندان در صورت تردد با خودرو در بازه زمانی ساعت ۹ الی ساعت ۱۶، باید عوارض تردد به ماخذ ۲۵ درصد نرخ عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک را پرداخت کنند.

بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، هر خودرو در محدوده کنترل آلودگی هوا می‌تواند با پلاک تهران ۲۰ روز و با پلاک شهرستان ۱۵ روز تردد مجاز در هر فصل داشته و در صورت تردد بیش از آن، مشمول پرداخت عوارض تردد به ماخذ ۵۰ درصد نرخ عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک به صورت رزروشده خواهد شد.

وی یاد آور شد :محاسبه عوارض مطابق با نوع تعرفه عوارض تردد روز‌های کاری (پس از اتمام تردد مجاز ۲۰ روز در هر فصل) شامل تردد در ساعات غیر اوج خودرو برقی ۳۸,۴۷۵ ریال،خودرو‌ی هیبریدی ۷۶,۹۵۰ ریال،دارای معاینه فنی برتر تهران ۶۱۵,۶۰۰ ریال،دارای معاینه فنی عادی ۶۹۲,۵۵۰ ریال، و تردد در اوج شامل خودرو برقی ۴۶,۱۷۰ ریال،خودرو‌ی هیبریدی ۹۲,۳۴۰ ریال،دارای معاینه فنی برتر تهران ۷۳۸,۷۲۰ ریال،دارای معاینه فنی عادی ۸۳۱,۰۶۰ ریال و تردد دوسر اوج خودرو برقی ۶۱,۵۶۰ ریال،خودرو‌ی هیبریدی ۱۲۳,۱۲۰ ریال،دارای معاینه فنی برتر تهران ۹۸۴,۹۶۰ ریال،دارای معاینه فنی عادی ۱,۱۰۸,۰۸۰ ریال،حداقل ۳۸,۴۷۵ ریال و حداکثر ۱,۱۰۸,۰۸۰ ریال است

وی گفت :عوارض تردد ساکنان محدوده کنترل آلودگی هوا ۵۰ درصد مبالغ ذکر شده است.