به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «مهدی افشاری» گفت: با انجام اقدامات فنی ماموران این پلیس مشخص شد که یک قاچاقچی کالا اقدام به انبار کردن مقادیری پودر کاکائوی خارجی قاچاق در انباری در کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج کرده است.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با هماهنگی از سوی مرجع قضایی، تیمی از ماموران به محل اعزام و در بازرسی از محل مذکور مشاهده شد که ۴۸ هزار و ۶۷۵ کیلوگرم پودر کاکائوی قاچاق در محل انبار شده که هیچ کدام اسناد و مدارگ گمرکی نداشتند.

وی تصریح کرد: متهم با اعتراف به جرم خود مبنی بر قاچاق محصولات مذکور، راهی دادسرا شد و این در حالی است که کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را 2 میلیارد 60 میلون تومان برآورده کرده‌اند.

سردار افشاری در پایان گفت: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید و از شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.