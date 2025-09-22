پخش زنده
رییس پلیس راهور آذربایجانغربی از طرح ۱۵ روزه برای مدیریت آمد و شد (ترافیک) شهری در ایام بازگشایی مدارس خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس پلیس راهور آذربایجانغربی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به بازگشایی مدارس افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی استان برای مدیریت ترافیک شهری در ایام بازگشایی مدارس بمدت ۱۵روز آمادگی صد درصدی دارد.
سرهنگ حاتم ابراهیمی افزود: متاسفانه آموزش و پرورش برای تاسیس مدارس و مراکز آموزشی و تاسیس مطب پزشکی از راهنمایی رانندگی مجوز دریافت نمیکند و همین امر موجب ترافیک در سطح شهر و تصادفات داخل شهری شده است.
وی افزود: در سالجاری تعداد تصادفات جرحی استان در سطح معابر درون شهری ۳ هزار و ۳۱۲ فقره بود که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که ۳ هزار و ۳۸۰ فقره بود کاهش ۲ درصدی دارد.
سرهنگ ابراهیمی بااشاره به اینکه درسال جاری تصادفات درون شهری منجر به فوت در استان ۳ درصد افزایش داشته است گفت: طی سال جاری ۸ هزار و ۷۶۱ تصادف خسارتی در سطح معابر استان رخ داد که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش دارد.