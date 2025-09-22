پخش زنده
یک ماجراجویی دلهرهآور در دل کهکشانها همراه با فیلم «پرومتئوس» از شبکه نمایش ، احیای علم و تجلیل از شهدای هستهای در ویژهبرنامه «پایاننامه» شبکه چهار و بررسی نوسازی و برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی در «تهران ۲۰» از شبکه تهران روانه پخش می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تماشاگران شبکه نمایش دوشنبه ساعت ۲۳ با فیلم «پرومتئوس» همراه میشوند؛ اثری تحسینشده از ریدلی اسکات که روایتگر سفری فضایی برای کشف ریشههای وجود بشر است.
فیلم سینمایی «پرومتئوس» که فیلمنامه آن را جون اسپایتس و دیمون لیندلوف به صورت مشترک، به رشته تحریر درآورده، دوشنبه ۳۱ شهریور ماه روانه انتن میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در اواخر قرن بیست و یکم، خدمه سفینهای به نام پرومتئوس، با استفاده از نقشه فضایی متعلق به دوران باستان، به نقاط دورافتاده جهان هستی سفر میکنند تا منشا پیدایش نژاد بشر را کشف کنند. در ادامه، آنها از خطری آگاه میشوند که میتواند انقراض بشریت را به دنبال داشته باشد و...
از بازیگرانی که در این فیلم ماجراجویی و رازآلود به ایفای نقش پرداختهاند میتوان نومی راپاس، مایکل فاسبندر، گای پیرس، ادریس آلبا، لوگان مارشال گرین و شارلیز ترون را نام برد.
علاقمندان به فیلمهای علمی-تخیلی میتوانند «آتش بیدادگر» را ساعت ۲۳ از شبکه نمایش تماشا کنند و سه شنبه ۱ مهر ماه در ساعتهای ۵ و ۱۵ باز پخش آن را ببینند.
ویژه برنامه «پایاننامه»
ویژهبرنامه «پایاننامه» به مناسبت آغاز سال تحصیلی روز اول مهر به صورت زنده از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.
این برنامه از دانشکده مهندسی هستهای دانشگاه شهید بهشتی پخش میشود؛ مکانی که در طول جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، شاهد شهادت چندین دانشمند و استاد دانشگاه بود.
انتخاب این محل نمادین، پیام «تولد دوباره علم» و مقاومت علمی را به همراه دارد.
ویژه برنامه پایان نامه با تهیهکنندگی و اجرای محمد طالبی میزبان چهرههای شاخص علمی، مسئولان وزارت علوم، اساتید دانشگاهی و نخبگان جوان خواهد بود تا درمورد دستاوردهای علمی ایران، فضای دانشگاهی و دغدغهی دانشجویان گفتوگو کنند.
بخشهای این برنامه شامل معرفی شهدای دانشمند به ویژه شهدای هستهای، گزارشهای میدانی از دانشگاههای مختلف کشور، نقد و بررسی چالشهای علمی و آموزشی ایران، معرفی پایاننامههای برتر و پروژههای پژوهشی شاخص و بخشهای متنوع دیگر خواهد بود.
پایان نامه در طول مدت پخش خود، قصد تزریق امید و نشاط را به فضای دانشگاهی دارد و با همه ابزارهای موجود برای معرفی ظرفیتهای پژوهشی و همچنین نمایش دستاوردهای علمی کشور تلاش میکند و در همین راستا با نگاهی به نقش دانشگاهها در تقویت اقتدار ملی، پیام آغاز سال تحصیلی را با شعاری امیدبخش به جامعه علمی کشور تقدیم میکند.
این ویژهبرنامه سه شنبه اول مهر در دو قسمت از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح و ۱۳ الی ۱۵ به صورت زنده از شبکه چهار پخش میشود.
برنامه «تهران ۲۰»
برنامه «تهران ۲۰» امشب با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، از شبکه تهران پخش میشود.
برنامه «تهران ۲۰» امشب میزبان محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران است تا آخرین وضعیت نوسازی و برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی این کلانشهر را در آستانه نیمه دوم سال و آغاز سال تحصیلی جدید بررسی کند.
برنامه «تهران ۲۰» به تهیه کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای علی مروی و راحله امینیان روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت۲۰ روی آنتن شبکه تهران میرود.