وحدت ایمان و ایستادگی ملت ایران معادلات دشمن را برهم زد
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز گفت: ملت ایران در هندسه قدرت به دنیا نشان داده که میراث دار دفاع مقدس است و با وحدت، ایمان و ایستادگی میتواند معادلات دشمن را برهم بزند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، سردار نادر ادیبی، با تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، به رشادت، وحدت وهمدلی ملت ایران در دوران دفاع مقدس وجنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کردو گفت: ملت ایران درجای جای خطوط نبرد، صاحب رشادتهای بزرگی هستند وهیچ گاه دست از آرمانهای خود برنداشتهاند.
وی گفت: استان البرز با تقدیم بیش از ۵۵۸۲ شهید گلگونکفن، هزاران جانباز سرافراز، آزادگان صبور و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران گرانقدر، برگ زرینی از دوران دفاع مقدس به یادگار گذاشته و ایثار و فداکاری این عزیزان چراغ راه آینده انقلاب اسلامی ایران است.
سردار ادیبی با بیان اینکه استان البرز درجنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز ۸۲ شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرد گفت: رشادت مردم استان البرز نشان دهنده تداوم روحیه ایثار وشهدا طلبی است مردم استان البرز با حضور فعال و گسترده در صحنههای مختلف دفاع مقدس، حماسههای ماندگاری آفریدند که کیمیای این حضور درخشان را میتوان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی آینده استان مشاهده کرد. حضور رزمندگان البرزی در عملیاتهای مهمی همچون فتحالمبین، بیتالمقدس، والفجر مقدماتی و خیبر نشان از عزم و ایمان عمیق آنان در دفاع از مرزهای اسلام داشت.
وی گفت: استفاده از لشکر سیدالشهدا (ع)، نقشآفرینی ویژه لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع) که جمع کثیری از دلیران البرزی در آن نقشآفرینی کردند، از جمله یادگاریهای ماندگار و ارزشمند در صحنههای نبرد بود و رشادتهای آنان در آزادسازی مناطق استراتژیک، برگ زرینی در تاریخ دفاع مقدس به شمار میرود.۱۲ روز مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن، میراث ماندگار دفاع مقدس است که در صحنههای مختلف تاریخ انقلاب، از جمله در جنگهای ترکیبی اخیر نیز تبلور یافته است.
وی افزود: استان البرز در این جنگ ۱۲ روزه نیز همچون دوران دفاع مقدس، با ایستادگی و مقاومت، نشان داد که روحیه ایثار و فداکاری همچنان زنده و پویاست. وظیفه امروز ما انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و روحیه جهادی شهدا به نسلهای آینده است. تلاش برای تبیین و ترویج فرهنگ دفاع مقدس، حفظ و نشر آثار شهدا و معرفی الگوهای جاویدان ایستادگی، رسالت همه مسئولان و دلسوزان انقلاب در این برهه حساس است.
وی به برنامه نکوداشت هفته دفاع مقدس اشاره وخاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاههای مختلفی همچون عکس، کتاب درحوزه ایثار وشهادت، تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، بازدیدوعیادت از جانبازان وایثارگران، برگزاری آیین شبهای خاطره گویی، اکران فیلم دفاع مقدس درمحلههای مختلف استان، راه اندازی پایگاه کودک ونوجوان باعنوان قاصدک ورونمایی از ۳۰ عنوان کتاب درحوزه کودک ونوجوان از مهمترین برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس است.