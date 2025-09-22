پخش زنده
اردوی نهایی تیمهای والیبال ساحلی پسران زیر ۱۸ سال کشورمان به میزبانی کیش برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال پسران جهان ۱۵ تا ۱۹ مهر در دوحه قطر برگزار خواهد شد و ایران با دو تیم در این رقابتها شرکت می کند.
اردوی نهایی تیمهای والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران از سهشنبه یکم مهر در کیش آغاز میشود و به مدت ۱۰ روز ادامه دارد.
عارف ملکی (تهران)، مصطفی قلیپوری (گلستان)، عمران سلاق (گلستان)، آیدین نوروزی خواه (گیلان)، حجت الله محبوبی (هرمزگان) و ایلیا عباسی (هرمزگان) بازیکنان دعوت شده به این مرحله از تمرینات هستند.
مازیار هوشمند به عنوان سرمربی و مجید باقری (کمک مربی) ملیپوشان را در این اردو همراهی میکنند.