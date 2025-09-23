پخش زنده
عملیات اجرایی آسفالت جاده روستایی زیدر – خیرآباد – کلاته زمان در شهرستان شیروان به طول ۷.۵ کیلومتر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ رئیس اداره نظارت بر ساخت راههای فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی گفت: عملیات قیرپاشی و آسفالتریزی در جاده روستایی زیدر – خیرآباد – کلاته زمان از توابع شهرستان شیروان به طول ۷.۵ کیلومتر و ۵۰ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد و روستاهای سرداب، سرانی، خیرآباد و کلاته زمان با ۴۵۷ خانوار از راه آسفالته برخوردار میشوند.
ابراهیم محمد زاده با بیان اینکه امسال ۴ کیلومتر از این مسیر آسفالت خواهد شد، افزود: طول راههای روستایی در شهرستان شیروان هزار و ۱۶ کیلومتر است که از این میزان، ۴۶۳ کیلومتر آسفالت و مابقی شوسه و خاکی است.
وی گفت: میزان برخورداری روستاهای این شهرستان بر اساس شاخص طول راهها ۴۵.۶ درصد، بر اساس شاخص تعداد روستاها ۷۴.۵ درصد و بر اساس شاخص تعداد خانوار ۸۵.۸ درصد بوده که از شاخص استان به ترتیب ۳ درصد، ۶.۱ درصد و ۵.۲ درصد عقبتر است.
محمدزاده ادامه داد: شهرستان شیروان دارای ۱۳۷ روستای بالای ۲۰ خانوار است که از این تعداد، ۳۵ روستا با ۲ هزار و ۴۱۸ خانوار از راه آسفالته محروم هستند.
محمد زاده افزود: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، ۱۰ کیلومتر از محورهای روستایی شهرستان شیروان طی سال جاری آسفالت میشود که تاکنون ۲.۵ کیلومتر آن آسفالت شده است.