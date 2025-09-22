به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسئول برگزاری این رویداد گفت: هفتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج با مشارکت ۵۸ خواهر و ۴۰ برادر در رشته‌های پویانمایی، طراحی بازی و نرم‌افزار اندروید، طراحی گرافیک، موشن‌گرافیک و ویدئوگرافیک برگزار شد.

هزاوه‌ای با اشاره به اهمیت تولید محتوای ارزشی در فضای دیجیتال افزود: آثار شرکت‌کنندگان توسط هیئت داوران ارزیابی می‌شود و به نفرات برتر جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

او ادامه داد: هدف اصلی این رویداد، زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا، تقویت روحیه مقاومت و اتحاد ملی و روایت پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی در بستر رسانه‌های نوین است.