همزمان با هفته دفاع مقدس، هفتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان اراک با حضور ۹۸ شرکتکننده در رشتههای متنوع برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسئول برگزاری این رویداد گفت: هفتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج با مشارکت ۵۸ خواهر و ۴۰ برادر در رشتههای پویانمایی، طراحی بازی و نرمافزار اندروید، طراحی گرافیک، موشنگرافیک و ویدئوگرافیک برگزار شد.
هزاوهای با اشاره به اهمیت تولید محتوای ارزشی در فضای دیجیتال افزود: آثار شرکتکنندگان توسط هیئت داوران ارزیابی میشود و به نفرات برتر جوایز نقدی اهدا خواهد شد.
او ادامه داد: هدف اصلی این رویداد، زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا، تقویت روحیه مقاومت و اتحاد ملی و روایت پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی در بستر رسانههای نوین است.