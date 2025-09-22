به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سرهنگ علی رجبی فرمانده سپاه آباده گفت: همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، ناحیه مقاومت بسیج سپاه آباده با مشارکت گسترده پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت، بسیج دانش‌آموزی، دانشجویی، جامعه پزشکی، کانون هنرمندان و دیگر اقشار بسیج، مجموعه‌ای متنوع از برنامه‌های فرهنگی، جهادی و اجتماعی را با شعار ((ما فاتحان قله‌ایم)) در این شهرستان برگزار می‌کند.

او افزود: برگزاری ۱۰ یادواره شهدا در نقاط مختلف شهرستان آباده، با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهیدان والامقام و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان، اجرای سه اردوی جهادی در مناطق محروم، با محوریت خدمات عمرانی، درمانی، آموزشی و فرهنگی به همت گروه‌های جهادی بسیج، برنامه‌ریزی و اجرای بیش از ۲۰۰ برنامه پایگاهی شامل نشست‌های بصیرتی، نمایشگاه‌های فرهنگی، مسابقات، روایت‌گری و فعالیت‌های مردمی در سطح پایگاه‌های مقاومت از جمله‌ی برنامه‌های هفته دفاع مقدس در آباده است.

سرهنگ علی رجبی ادامه داد: همچنین پویش «همدلی در نذر خون» با مشارکت بسیجیان و مردم شریف شهرستان آباده در راستای ترویج فرهنگ ایثار و کمک به بیماران نیازمند، توزیع ۱۰۰۰ بسته لوازم‌التحریر در میان دانش‌آموزان کم برخوردار، به عنوان اقدامی نمادین در پاسداشت راه شهیدان و حمایت از آینده‌سازان کشور، برگزاری برنامه‌های ورزشی متنوع با هدف تقویت نشاط اجتماعی، ترویج فرهنگ پهلوانی و تجلیل از ورزشکاران متعهد و ایثارگر، رزمایش شهرستانی بازدید از ایثارگران و خانواده‌های شهدا با حضور مسئولان و نیرو‌های بسیجی، در راستای تکریم مقام والای ایثار و شهادت از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان آباده است.

فرمانده سپاه آباده بیان کرد: همچنین د هفته دفاع مقدس در آباده رزمایش استانی «هزار مدرسه، هزار روایت» با هدف انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان از طریق روایت‌گری در مدارس و مراکز آموزشی، برگزاری همایش تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و ایثارگران، به عنوان نقطه اوج برنامه‌های هفته، با حضور مسئولان، فرماندهان و خانواده‌های معظم شهدا، برگزاری کارگاه‌های سبک زندگی اسلامی و نشست‌های روشنگری با محوریت تبیین ارزش‌های دفاع مقدس، تقویت بینش سیاسی و ارتقاء سطح فرهنگی جامعه، با هدف پاسداشت حماسه‌آفرینی‌های ملت ایران در دوران دفاع مقدس، تقویت روحیه ایثار و همبستگی ملی و انتقال مفاهیم والای مقاومت و شهادت به نسل‌های آینده طراحی و اجرا می‌شود.