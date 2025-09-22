به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی فارس در نشست خبری نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» با ابراز خرسندی از میزان مشارکت دستگاه‌های اجرایی، این نمایشگاه را تجربه‌ای منحصر‌به‌فرد در همکاری‌های بین‌دستگاهی خواند و گفت: این انسجام، نویدبخش موفقیت بزرگ این رویداد است.

محسن نهاوندی ادامه داد: این رویداد در فضایی وسیع، شامل بیش از ۱۰ هکتار، برگزار می‌شود که بخش عمده‌ای از آن (حدود ۷۰۰۰ مترمربع) به فضا‌های مفید اختصاص یافته و در صورت نیاز، قابلیت افزایش تا ۱۲۰۰۰ مترمربع را دارا هستیم.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس در خصوص ساختار فیزیکی نمایشگاه افزود: نمایشگاه شامل شش سالن دائمی، دو سالن موقت و فضا‌های روباز خواهد بود. وجه تمایز اصلی «شیراز اکسپو» با دیگر نمایشگاه‌ها، نقش مستقیم شرکت نمایشگاه‌ها به عنوان مجری اصلی آن است که امکان مدیریت بهتر و هماهنگ‌تر را فراهم می‌آورد.

نهاوندی در ادامه به جزئیات حضور هیأت‌های خارجی پرداخت و گفت: پیش‌بینی می‌کنیم حداقل ۳۰۰ نفر از گروه های خارجی در این رویداد حضور یابند. تاکنون بیش از ۲۰ کشور علاقه‌مندی خود را برای مشارکت اعلام کرده‌اند و حدود ۶۰ سرمایه‌گذار خارجی از کشورهایی، چون پاکستان، عراق، قطر، عمان، افغانستان و امارات متحده عربی که سوابق سرمایه‌گذاری موفقی داشته‌اند، مورد تأیید قرار گرفته و برای حضور نهایی آماده‌اند.

وی همچنین بر اهمیت جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور تأکید و ادامه داد: یکی از اولویت‌های اصلی ما، برقراری ارتباط مؤثر با ایرانیان خارج از کشور و بهره‌گیری از ظرفیت های سرمایه‌گذاری آنها برای رشد و توسعه استان است. در همین راستا، رایزنی‌های گسترده‌ای با بخش‌های مختلف این جامعه صورت گرفته است.

نمایشگاه شیراز اکسپو با هدف معرفی و توسعه ظرفیت‌های صادراتی کشور از تاریخ بیستم تا بیست و سوم مهرماه و با حضور تجار و بازرگانان خارجی از کشور‌های مختلف در محل نمایشگاه‌های بین المللی شیراز برگزار می‌شود.