به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین خسروپناه گفت: بر اساس این مصوبه، معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان و اساتید دانشگاه در سراسر کشور روز اول مهر را به عنوان روز پرچم و آغاز سال تحصیلی جشن خواهند گرفت.

وی افزود: هدف از این تصمیم، تقویت هویت ملی و نمایش نماد اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این مصوبه به زودی توسط رئیس‌جمهور به تمام نهاد‌های آموزشی کشور ابلاغ خواهد شد.