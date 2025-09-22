سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان پس از سفر به نیویورک گفت: ما برای بیان مواضع بر حق مردم ایران در این دفاع مقدس ۱۲ روزه از موضع اقتدار و مقاومت و تاکید بر موضع صلح آمیز برنامه هسته‌ای در اجلاس سازمان شرکت می‌کنیم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در خصوص اهمیت سفر به نیویورک و مهمترین محورها و موضوعاتی که در این سفر پیگیری می کند گفت : ما هر ساله در این تریبون بین المللی برای اعلام مواضع جمهوری اسلامی استفاده کردیم . امسال دو ویژگی این حضور دارد یکی هشتادمین سالگرد سازمان ملل و دومی اولین سالی است که پس از تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان ما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت می کنیم . ما برای بیان مواضع بر حق مردم ایران در این دفاع مقدس ۱۲ روزه از موضع اقتدار و مقاومت و تاکید بر موضع صلح آمیز برنامه هسته‌ای در اجلاس سازمان شرکت می‌کنیم.