سرپرست سازمان منابع طبیعی، طرح کاشت یک میلیارد درخت را حرکتی به سوی صیانت از سرزمین خواند.

حفاظت از آب و خاک صیانتی ارزشمند و حیاتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نشست ستاد مردمی کاشت یک میلیارد درخت، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس حفاظت از آب و خاک و زیست‌بوم کشور را به اندازه دفاع مقدس «ارزشمند و حیاتی» دانست و بر وظیفه سازمان متبوع خود در قبال صیانت از سرزمین جهت «قابل زیست» ماندن کشور تاکید کرد.

رضا افلاطونی ، طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت را حرکتی کلیدی به سوی حفاظت از سرزمین و آب و خاک کشور برشمرد.

وی با اشاره به مطالعات انجام شده، افزود: در این طرح مقرر شده است یک میلیارد نهال با هدف افزایش پوشش گیاهی و ایجاد فضای سبز در کشور در چهار سال با تلاش ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها کاشته شود.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر اهمیت نقش و مشارکت مردم در اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت تاکید کرد و جلب مشارکت خیرین و مردم را یکی از شاخص‌های اساسی این طرح برشمرد.

رضا افلاطونی همچنین تاکید کرد که این طرح با تلاش سازمان و مشارکت مردم و بخش خصوصی به اهداف خود دست پیدا می‌کند.

سرپرست سازمان منابع طبیعی ارزیابی و نظارت بر روند کار را بسیار مهم خواند و از استان‌ها خواست تا گزارش‌های مستمر خود را درباره روند موفقیت طرح و زنده‌مانی نهال‌ها به دبیرخانه ستاد اعلام کنند. همچنین، فرم ارزیابی برای سنجش میزان فعالیت‌های استان‌ها در چهار مرحله کلیدی طرح (مطالعه، تولید، کاشت نهال و حفاظت از نهال‌های کاشته شده) تهیه شده است.

افلاطونی به منابع طبیعی استان‌ها تاکید کرد که نهایت دقت در کاشت گونه‌های سازگار با محیط را در دستور کار قرار دهند و به روش‌های آبیاری توجه کنند.