تا صبح اولِ مهر
ادامه بارش باران و برف در استان اردبیل
رحمتِ بارش باران که از دیروز مناطقِ مختلفِ استان اردبیل را باطراوت کرده، همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ بارش باران گاهی بصورت رگبارِ موقت، امشب و نهایت تا صبحِ فردا (اول مهر) بویژه در مناطق شمالی، مرکزی و نوار شرقی استان اردبیل ادامه دارد.
با توجه به کاهش دمای هوا، بارش در ارتفاعاتِ سبلان به شکل برف پیش بینی شده.
تا صبح فردا در بیشترِ مناطق استان اردبیل هوای تاحدودی سردی داریم.