رحمتِ بارش باران که از دیروز مناطقِ مختلفِ استان اردبیل را باطراوت کرده، همچنان ادامه دارد.

ادامه بارش باران و برف در استان اردبیل

تا صبح اولِ مهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ؛ بارش باران گاهی بصورت رگبارِ موقت، امشب و نهایت تا صبحِ فردا (اول مهر) بویژه در مناطق شمالی، مرکزی و نوار شرقی استان اردبیل ادامه دارد.

هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده: بارش در نیمه غربی شهرستان‌های کوثر و خلخال از احتمال کمتری برخوردار است.

با توجه به کاهش دمای هوا، بارش در ارتفاعاتِ سبلان به شکل برف پیش بینی شده.

تا صبح فردا در بیشترِ مناطق استان اردبیل هوای تاحدودی سردی داریم.