بسیجیان پایگاههای مقاومت، رزمندگان و پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت در شهرستان بیضا با شرکت در رژه خودرویی هفته دفاع مقدس را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سرهنگ پاسدار علی اکبر تقیان فرمانده سپاه شهرستان بیضاگفت: در نخستین روز از برنامههای ویژه گرامی داشت هفته دفاع مقدس با هماهنگیهای لازم با فرماندهان حوزه و پایگاههای مقاومت، بسیجیان شهر و روستاهای این شهرستان با نصب پرچم بر روی خودروهای شخصی خود رژه خود رویی را از میدان ورودی شهر بیضا آغاز کردند و با پیمودن بولوار و خیابانهای شهر بار دیگر با آرمانهای والای شهدا و منویات رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنهای تجدید بیعت کردند.
او افزود: در هفته دفاع مقدس برنامههای متنوعی در سطح شهر و روستاهای شهرستان بیضا برگزار میشود.