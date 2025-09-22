به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیر المومنین(ع) استان در آیین آغاز هفته دفاع مقدس با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: در هفته دفاع مقدس برنامه های مختلفی در استان برگزار می شود.

وی افزود: برگزاری رژه حوزه های مقاومت در شهرستانها، حضور در نماز جمعه، دیدار با خانواده شهدا، نشست با اصحاب رسانه، تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس بخشی از برنامه های این هفته است که در سطح تمامی شهرستان ها برگزار می شود.