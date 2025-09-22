پخش زنده
ساخت پل نظام مافی شوش پس از سالها توقف در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار شوش گفت: ساخت پل نظام مافی شوش که یکی از مطالبات و انتظارات شهروندان این شهرستان است پس از ۱۵ سال توقف با سرعت خوبی در حال اجراست.
امید صبری پور ادامه داد: اعتبارات این طرح با پیگیری استاندار خوزستان تامین شده است و تلاش مجموعه دولت چهاردهم بر این است پل نظام مافی در آینده نزدیک به اتمام برسد و به مردم شهرستان شوش اهدا شود.
وی ادامه داد: این پل در مسیر جاده اهواز - شوش قرار دارد که موجب اتصال شرق و غرب این شهرستان میشود که با بهره برداری از آن نقش مهمی در بهبود ترافیک شهری خواهد داشت.