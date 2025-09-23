پخش زنده
کتاب «آزادی در زندان» به بررسی تجربه تبلیغی و فرهنگی یک روحانی جوان در زندان شهر سلماس و تأثیرگذاری او بر زندانیان میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ کتاب «آزادی در زندان» تازهترین اثر منتشر شده توسط پژوهشکده باقرالعلوم (ع)، به بررسی و تحلیل فعالیتهای تبلیغی، تربیتی و فرهنگی یک روحانی جوان در زندان شهر سلماس، استان آذربایجان غربی میپردازد.
این کتاب با رویکردی نوآورانه، تجربهای متفاوت را روایت میکند؛ تجربه روحانی جوانی که در محیط سخت و محدود زندان، فراتر از چارچوبهای رسمی اداری عمل کرده و توانسته با برقراری ارتباطی عمیق و اثرگذار با زندانیان، نقش مهمی در بازآفرینی روحی و فکری آنان ایفا کند.
از نکات برجسته این فعالیتها، تأثیرگذاری مستقیم بر قشر به اصطلاح «سیاه و خاکستری جامعه» است؛ گروهی که معمولاً کمتر در معرض برنامههای تبلیغی و فرهنگی قرار میگیرند.
نویسنده در این پژوهش، ابعاد تبلیغی و شیوههای نوین ارتباطگیری روحانی مزبور را کاوش کرده و نشان میدهد که بهرهگیری از خلاقیتهای فردی و تکیه بر مفاهیم اصیل دینی نظیر قرآن کریم و اهل بیت (ع) چگونه به افزایش چشمگیر تأثیرگذاری بر مخاطبان انجامیده است.
کتاب «آزادی در زندان» ضمن بازخوانی این تجربه منحصربهفرد، تصویری روشن از ظرفیتهای تبلیغ دین در شرایط دشوار ارائه میدهد و الگویی الهامبخش برای مبلغان دینی در محیطهای خاص و حساس به شمار میرود.