به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، شرکت گاز استان اعلام کرد: به علت انجام تعمیرات اضطراری جریان گاز در تاکستان خیابان مصطفی خمینی_ بین نصر ۲۶ و ۲۸_ تمام کوچه سمت راست خیابان مصطفی خمینی و خیابان سید جمال الدین_ ارغوان ۱۳ به‌طور کامل_ ارغوان،۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۵ و ۲۷ با تمام فرعی‌ها از ساعت ۸ تا ۱۹ فردا سه شنبه قطع خواهد شد.

از مشترکان در این مناطق درخواست می‌شود ضمن رعایت کامل نکات ایمنی، از بسته بودن شیر‌های وسایل گازسوز تا قبل از وصل مجدد گاز اطمینان حاصل کنند. ضمناً از دستکاری تجهیزات مربوطه همچون کنتور و رگلاتور نیز خودداری نمایند.

بلافاصله پس از اتمام عملیات، وصل مجدد گاز مشترکان از طریق مراجعه حضوری پرسنل امداد صورت خواهد پذیرفت؛ لذا به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز حضور مشترکین در محل الزامی می‌باشد.

مشترکان محدوده اعلام شده در صورت نیاز می‌توانند با شماره تلفن ۱۹۴ امداد شرکت گاز و یا شماره تلفن ۰۲۸۳۵۲۳۳۱۵۶ دفتر امداد اداره گاز تاکستان تماس بگیرند.