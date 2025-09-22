گروسی:
دستیابی به راه حلی دیپلماتیک با ایران هنوز امکان پذیر است
رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: دستیابی به راه حلی دیپلماتیک برای ایران هنوز امکان پذیر است.
رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) روز دوشنبه اذعان کرد مذاکرات با ایران در مورد برنامه هسته ای این کشور در "مقطعی نسبتاً دشوار" قرار دارد.
وی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: دستیابی به راه حلی دیپلماتیک هنوز امکان پذیر است.
رافائل گروسی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه خاطرنشان کرد: "بدیهی است این مقطع نسبتاً دشوار است."
گروسی با بیان اینکه قصد دارد روز دوشنبه با وزیر امور خارجه ایران دیدار کند، افزود: "آنچه مهم است، این است که ارتباطات ادامه یابد.