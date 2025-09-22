معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار ایلام در نشست شورای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، بر لزوم قرار گرفتن این ارزش‌ها در صدر برنامه‌های فرهنگی دستگاه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «افشین کریمی» معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار ایلام با اشاره به اهمیت ایثار و شهادت در فرهنگ ایرانی، اسلامی، خواستار توجه ویژه مدیران به این موضوع در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی شد.

وی با تأکید بر نقش بنیاد شهید، رسیدگی به اشتغال، آموزش و خانواده‌های شهدا را از وظایف اصلی دستگاه‌های متولی دانست و با یادآوری سیره شهیدان، ساده‌ زیستی، و اخلاص آنان را الگویی برای مدیران امروز معرفی کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار ایلام در پایان اعلام کرد: در آستانه هفته دفاع مقدس، ادارات فرهنگی موظفند آثار فاخر ارائه دهند و ۲۰ درصد اعتبارات فرهنگی دستگاه‌ها باید به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص یابد.