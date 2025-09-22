پخش زنده
سه شب ویژه برای کودکان و نوجوانان اصفهانی در شهر رویاها با حضور ۴۰ هزار نفر به اوج برنامههای رویداد ملی «ایرانجان؛ اصفهان ایران» معنا بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بخش متفاوت و پرشور رویداد ملی «ایرانجان؛ اصفهان ایران» این بار در شهر رویاها رقم خورد؛ جایی با ۱۵۰ بازی و سرگرمی که رویای هر کودک است.
در سه شب برگزاری این برنامه، بیش از ۴۰ هزار نفر از خانوادهها و کودکان اصفهانی با حضور شخصیتهای عروسکی محبوب و مجریان دوستداشتنی کودک، لحظاتی شاد و بهیادماندنی را تجربه کردند و این برنامه از سه شبکه اصفهان شبکه پویا و شبکه نسیم به صورت زنده به روی آنتن رفت
از دل این برنامه، خبر مهمی نیز بیرون آمد: ساختهشدن بزرگترین چرخوفلک ایران با ارتفاع ۲۲۰ متر در اصفهان؛ پروژهای که قرار است آینده گردشگری این شهر را متحول کند.
شخصیتهای محبوب کودک و نوجوان علاوه بر اجرای برنامههای شاد، از ظرفیتهای اصفهان سخن گفتند و به دغدغههای خانوادهها و نظام مسائل این استان نیز پرداختند.
در این مراسم، استاندار اصفهان نیز مهمان کودکان شد و با اشاره به اهمیت همدلی و همراهی مردم، تأکید کرد: «برای حل مشکلات اصفهان از جمله خشکی زایندهرود، همه باید کمک کنند.»
شهر رویاها، که این بار میزبان «ماجراهای نوید» بود، به یکی از نقاط کانونی رویداد ملی ایرانجان تبدیل شد؛ رویدادی که تلاش میکند ایران را از قاب اصفهان به تماشا بگذارد.بگذارد.