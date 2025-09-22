همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، شهرستان عباسآباد میزبان ۲۸۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و عمرانی با محوریت جهاد تبیین خواهد بود.
سرهنگ محمودی با قدردانی از همراهی فرماندار، معاونت سیاسی امنیتی فرمانداری، اداره ارشاد، مسئولان فرهنگی سپاه و خبرنگاران شهرستان، از استمرار اقدامات فرهنگی در مناسبتهای مختلف خبر داد و جشنواره «دیار علویان» را یکی از نمونههای موفق این فعالیتها دانست.
وی تأکید کرد: نسل جوان باید حقیقت جنگ و عظمت شهدا را با زبان روز بشنود و درک کند. دفاع مقدس مظهر آرمانخواهی، ایستادگی، تدبیر و ازخودگذشتگی ملت ایران بود و وظیفه ماست که آن را زنده نگه داریم.
ساسان کابلی فرماندار شهرستان عباسآباد نیز در این نشست گفت: هفته دفاع مقدس تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه نماد غیرت، مقاومت و ایستادگی ملت ایران است.
وی با اشاره به وحدت ملی در جنگ ۱۲ روزه، افزود: مسیر توسعه و خدمترسانی در شهرستان با همدلی شورای تأمین، مسئولان اجرایی، شهرداران، سپاه، نیروی انتظامی، دادگستری، نهادهای فرهنگی و اصحاب رسانه با اقتدار در حال پیشرفت است.
فرماندار عباسآباد تصریح کرد: برای خدمت مؤثر باید از مرزهای سیاسی و جناحی فاصله گرفت؛ مردم عملکرد میخواهند نه شعار. وی با اشاره به ظرفیتهای بومی و مشارکت مردمی، آیندهای روشن برای شهرستان متصور شد.