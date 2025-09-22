پخش زنده
رقابت های کشوری ساندا در سبک جیت کان دو با حضور بهترین های کشور در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این مسابقات یک فرصت ایده آل برای رسیدن به تیم ملی و حضور در رقابت های بین المللی بود.
ووشو یکی از رشته رزمی پرطرفدار در کشورمان محسوب میشود و ایران همواره جزو برترین های دنیا بود است حالا برگزاری رقابتهای مختلف آن و کشف استعدادها میتواند تضمین کننده این مسیر رو به رشد باشد.
مسابقات ووشو سبک جیت کان دو برای نخستین بار در بخش کشوری برگزار شد و بیش از ۵۰۰ نفر شرکت کننده در آن حضور داشتند.
در این مسابقات و پس دو روز رقابت مهیج تیم اصفهان بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری هم به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.
مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان و سیدمهدی صدری مدیرکل ورزش و جوانان استان از نزدیک شاهد برگزاری این دوره از مسابقات بودند.