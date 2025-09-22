به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این مسابقات یک فرصت ایده آل برای رسیدن به تیم ملی و حضور در رقابت های بین المللی بود.

ووشو یکی از رشته رزمی پرطرفدار در کشورمان محسوب می‌شود و ایران همواره جزو برترین های دنیا بود است حالا برگزاری رقابت‌های مختلف آن و کشف استعدادها میتواند تضمین کننده این مسیر رو به رشد باشد.

مسابقات‌ ووشو سبک جیت کان دو برای نخستین بار در بخش کشوری برگزار شد و بیش از ۵۰۰ نفر شرکت کننده در آن حضور داشتند.

در این مسابقات و پس دو روز رقابت مهیج تیم‌ اصفهان بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری هم به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان و سیدمهدی صدری مدیرکل ورزش و جوانان استان از نزدیک شاهد برگزاری این دوره از مسابقات بودند.