استاندار تهران با بیان اینکه شاخص فضای آموزشی استان هفت پله ارتقا یافته، گفت: در حوزه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها تمام تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش مشترک شهر و شهرستان‌های استان تهران که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در سالن جلسات استاتداری برگزار شد، گفت: تدابیر لازم برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها اندیشیده شده و تعامل حداکثری میان دستگاه‌ها وجود دارد.

وی با اشاره به ارتقای سرانه فضای آموزشی استان گفت: تهران در ابتدای دولت چهاردهم جزو چهار استان پایین کشور بود، اما با سیاست نهضت مدرسه‌سازی شرایط بهبود یافته است و امسال با افزایش سرانه مواجه شده‌ایم.

وی افزود: شهرهایی مانند شهریار و شهرقدس که زیر سه متر سرانه آموزشی داشتند، اکنون در مسیر بهبود قرار گرفته‌اند.

معتمدیان با تأکید بر مشارکت مردم و خیرین در توسعه آموزش افزود: تاکنون ۱۳۰۲ کلاس درس در استان احداث شده و تهران ۷ پله در شاخص فضای آموزش ارتقا یافته است.

وی بیان کرد: تا پایان امسال بیش از ۵۰۰ کلاس درس جدید علاوه بر ۱۳۰۲ کلاس در آمارهای اعلامی به سرانه فضای آموزشی اضافه خواهد شد و از ظرفیت مولدسازی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی برای مدرسه‌سازی بهره خواهیم برد.

استاندار تهران همچنین از تجهیز ۱۸۰۰ کلاس درس استان با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان برای هر کلاس خبر داد و بر اهمیت توجه به ابزار هوشمند، میز و صندلی استاندارد و توسعه هنرستان‌ها در جوار صنایع تأکید کرد.

مقام عالی دولت در استان تهران، مهارت‌ آموزی را تکلیف قانونی دانست و گفت: این موضوع در دستور کار جدی استان قرار دارد.

آغاز مرحله دوم طرد اتباع غیرمجاز در استان تهران



استاندار تهران در ادامه با اشاره به اینکه از هفته جاری مرحله دوم طرد اتباع غیرمجاز در استان تهران آغاز می‌شود، گفت: نیمی از اتباع خارجی کشور در استان تهران قرار دارند.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و چهارصد هزار نفر از کشور طرد شدند که آمار اتباع طرد شده در تهران ۴۵۰ هزار نفر است.