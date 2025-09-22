به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رزمندگان، فرماندهان و متخصصان در دوران دفاع مقدس از میان محدودیت‌ها راهی برای پیشرفت و خودکفایی صنعت دفاعی کشور ساختند و با تأمین نیاز مهندسی، تخصصی و تسلیحاتی جبهه‌ها در آن زمان راه رسیدن به فناوری‌های پیشرفته نظامی را پایه گذاری کردند.

دستاورد‌های دفاعی و قدرت موشکی و پهپادی کشور در دفاع مقدس در برابر دشمنان متجاوز صهیونی و آمریکایی و حامیان غربی شان، آنها را مجبور به پذیرش شکست و ضرورت تداوم توسعه صنعت دفاعی کشور را بر همگان آشکار کرد.