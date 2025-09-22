به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،آیت الله علیرضا اعرافی با اشاره به حضور ۱۲۰ هزار نفر درحال تحصیل و پژوهش در حوزه‌های علمیه گفت:حوزه در دو دهه گذشته با رشد و تحول همراه بوده و توسعه در بخش حوزه‌های علمیه خواهران پدیده جدیدی است که در استان‌های مختلف رقم خورده است و باید به آن توجه ویژه کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور افزود: رشد و توسعه در حوزه بین الملل و توسعه مرز‌های اسلامی و دینی از پدیده‌های دیگر نو ظهور در حوزه‌های علمیه است و رشته‌های جدید منطبق با نیاز‌ها و واقعیت‌های جامعه در درختواره حوزه شکل گرفته و این‌ها از تحولاتی است که در قم رقم خورده است.

آیت الله اعرافی با اشاره به اینکه درطرح تحول حوزه‌های علمیه برنامه‌های مشترکی در چارچوب توافقات با دستگاه‌های مختلف در حال اجرا است گفت: همکاری و تعامل حوزه در بخش‌های مختلف محیط زیست، خانواده و تعلیم و تربیت و سایر بخش‌های کشور با دستگاه‌ها به خوبی تعریف شده است.

وی ادامه داد: قم جایگاه مهم و والایی در جهان اسلام دارد و قم به دلیل وجود طلابی از ۱۲۰ کشور جهان بعد بین المللی بالایی دارد و نیاز است که به قم توجه ویژه تری شود.

ایت الله اعرافی با اشاره به شرایط خاص و ویژه کشور افزود: دولت در وسط بحران‌ها در حال فعالیت است و همه باید دولت را کمک کنند.

وی افزود: در حوزه آموزش و پرورش باید اهتمام ویژه‌ای وجود داشته باشد و این نهاد محور تربیت نسل‌های کشور است و هر چه در این بخش کار شود باز هم کم است.

معاون اجرایی رئیس جمهور هم در این دیدار با تاکید بر اینکه انسجام و وحدت ملی اولویت مهم آقای رئیس جمهور است و در چارچوب وفاق ملی امیدواریم بدون توجه به قومیت و تفکرات حزبی و جناحی و نژادی بتوانیم وحدت و انسجام را حفظ کنیم.

محمد جعفر قائم پناه افزود: همه تلاش ما این است که وحدت شکل گرفته در جامعه حفظ شود و از همراهی علمای قم در پیشبرد و پیشرفت کشور و حفظ وفاق و انسجام موثر در کشور قدر دانی می‌کنیم .

وی ادامه داد: همه تلاش ما این است با وجود تمام مشکلات رضایت مردم را به دست بیاوریم و در بحث انرژی به دنبال این هستیم که با کمک نیروگاه‌های خورشیدی ناترازی‌های انرژی در کشور رفع شود.