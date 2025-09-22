استاندار اصفهان گفت:وحدت کلمه، کلید اقتدار و توسعه پایدار شهرستان نطنز است و آن را به جایگاه واقعی خود می‌رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد در آیین معارفه و تکریم فرماندار شهرستان نطنز، با تجلیل از زحمات فرماندار پیشین، بر اهمیت “گفتمان” و “وحدت کلمه” در پیشبرد اهداف توسعه‌ای تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خدادادی، اقتصادی و انسانی شهرستان نطنز، این سه مولفه را در کنار هم، ضامن اقتدار واقعی دانست.

استاندار اصفهان با بیان اینکه قدرت خدادادی (جغرافیای مناسب، منابع طبیعی) و قدرت اقتصادی (فناوری، دانش هسته‌ای، علوم جدید) به تنهایی نمی‌توانند اقتدار یک کشور یا منطقه را تضمین کنند، افزود: این دو قدرت در کنار هم اقتدار را حادث نمی‌کنند؛ بلکه این قدرت گفتمانی است که می‌تواند آنها را تکمیل کرده و اقتدار واقعی را ایجاد کند.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات آینده تأکید کرد: این گفتمان می‌تواند کشور، استان و شهرستان را کمک و ارتقا دهد و اگر تمام ملزومات، زیرساخت‌ها و اعتبارات را در شهرستان داشته باشیم و هیچ مشکلی هم نداشته باشیم، همین گفتمان رفاقت، صمیمیت و تواضع است که می‌تواند ما را موفق کند.

با اشاره به سوابق فرماندار جدید در شهرداری اصفهان، او را فردی پرکار، دلسوز و متواضع خواند و ابراز امیدواری کرد که با حضور وی، روند توسعه شهرستان شتاب بیشتری گیرد .

در این آیین از خدمات محمد ظریفی فرماندار سابق نطنز تجلیل و محمد کیهانی به عنوان سرپرست جدید فرمانداری نطنز منصوب شد.

شهرستان ۴۷ هزار نفری نطنز در فاصله نزدیک به ۱۲۵ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.