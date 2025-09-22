مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: تکمیل سد گلمندره در شهرستان گرمه یکی از طرح های نشان دار شده مالیاتی است و مالیات‌دهندگان،می توانند سهم خود را در این طرح عمرانی اختصاص دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سید عقیل مرتضوی گفت: بر اساس رویکرد جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مصوبه هیات وزیران، مالیات‌دهندگان یا مؤدیانی که مالیات خود را به صورت سیستمی پرداخت می‌کنند، می‌توانند تعیین کنند مالیات پرداختی‌شان در کدام طرح های عمرانی هزینه شود.

وی افزود: سد گلمندره یکی از این طرح های نشان دار شده است و مردم می‌توانند با اختصاص مالیات خود به این طرح، سهم مستقیم در توسعه منطقه داشته باشند.

مرتضوی افزود: این اقدام فرصتی بی‌سابقه برای مردم ایجاد کرده تا در طرحی مشارکت کنند که نه تنها زیرساخت‌های حیاتی را تقویت می‌کند، بلکه در رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال نیز نقش مستقیم دارد.

به گفته وی تاکنون ۱۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال برای ساخت سد هزینه شده و برای تکمیل آن نیاز به اختصاص هفت هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر است.

سد گلمندره که همزمان با سفر رئیس جمهوری و هیات دولت در دی ماه سال گذشته آبگیری شد، با اهداف مهمی ساخته شده است؛ مهار سیلاب‌های مخرب ورودی به جنگل گلستان، بهبود اراضی کشاورزی پایین‌دست به وسعت یکهزار هکتار و رونق صنعت و اقتصاد محلی، بخشی از دستاوردهای این پروژه است.

سد گلمندره از نوع خاکی با هسته رسی است و تاکنون حدود ۹۵ درصد پیشرفت دارد و مخزن آن ظرفیت ذخیره بیش از ۲۸ میلیون متر مکعب آب را دارد.