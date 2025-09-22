پخش زنده
امروز: -
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) اهواز از اجرای ۳۲۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در هفته دفاع مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پاسدار حسین نیسیزاده، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) اهواز، با تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس گفت: ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) اهواز با برنامهریزی گسترده، ۳۲۰ برنامه را از ۳۱ شهریور تا ۷ مهرماه در سطح حوزهها و پایگاههای بسیج اجرا خواهد کرد.
وی با اشاره به شعار امسال هفته دفاع مقدس «ما فاتحان قلهایم» افزود: محوریترین برنامههای امسال شامل تجلیل از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس، دیدار با ایثارگران، جانبازان و خانواده معظم شهدا، برگزاری یادوارههای شهدا در پایگاههای مقاومت و غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) اهواز اضافه کرد: نشستهای بصیرتی با موضوع ایثارگری رزمندگان، نشستهای جهاد تبیین و اردوهای «راهیان پیشرفت» در کارخانجات و شهرکهای صنعتی نیز از جمله برنامههای پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: به مناسبت همزمانی هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس، زنگ ایثار و مقاومت در مدارس نواخته خواهد شد و اردوهای «راهیان پیشرفت» با محوریت دانشآموزان برای بازدید از دستاوردها و پیشرفتهای کشور برگزار میشود. همچنین نمایشگاه عکس دفاع مقدس در مدارس و پایگاههای بسیج برپا خواهد شد.
سرهنگ نیسیزاده در پایان یادآور شد: رژه خودرویی در غرب اهواز با مشارکت حوزههای مقاومت بسیج نیز از دیگر برنامههای محوری است که در طول هفته دفاع مقدس اجرا خواهد شد.