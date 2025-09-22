شوراها، بازوی اجتماعی و نماد مردم سالاری
استاندار ایلام به بلوغ و نقش آفرینی شوراها در تحقق مطالبات مردمی و تقویت سرمایه اجتماعی تاکید کرد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست شوراهای استان، نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا را در تحقق مطالبات مردم و تقویت سرمایه اجتماعی بیبدیل دانست و اظهار داشت: شوراها بهعنوان نماد مردمسالاری دینی، بازتابدهنده اراده و خواست عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
وی با اشاره به گذر شش دوره از عمر شوراها و آغاز دوره هفتم، افزود: امروز شوراها به پختگی لازم رسیدهاند و میتوانند در حوزههای مختلف نقشآفرینی و راهبری کنند.