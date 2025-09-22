پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای پزشکیان، رئیسجمهور، در آستانهی حضور در نشست سالیانهی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، عصر امروز با حضرت آیتالله خامنهای، رهبر انقلاب، دیدار کرد و گزارشی از برنامهریزیهای انجامشده برای این سفر ارائه کرد.
رهبر انقلاب نیز ضمن دعای خیر و آرزوی موفّقیّت برای رئیسجمهور، نکات و توصیههایی را بیان کردند.