رئیس‌جمهور در آستانه حضور در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، عصر امروز با رهبر انقلاب اسلامی، دیدار و گزارشی از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای این سفر ارائه کرد.

رهبر انقلاب نیز ضمن دعای خیر و آرزوی موفّقیّت برای رئیس‌جمهور، نکات و توصیه‌هایی را بیان کردند.