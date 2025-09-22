به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ محمدحسن حسینی گفت: ماموران پاسگاه انتظامی دهشیر در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا حین کنترل خودرو‌های عبوری، سه دستگاه کامیون بنز باری را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی ماموران از این کامیون‌ها تعداد پنج هزار و ۶۷۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی تفت خاطر نشان کرد: در این راستا سه دستگاه خودرو کامیون بنز توقیف و متهمان نیز با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.