درنشستی راهکارهای ساماندهی و مدیریت پسماند در مهاباد ارائه شد. همچنین دراین نشست اعلام شد، سیستمهای جدید دفع پسماند در مهاباد حدود ۸۰ درصد پیشرفت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نشست کارگروه مدیریت پسماند با محوریت بررسی مشکلات سایت مشترک دفع پسماند مهاباد و میاندوآب و رایزنی برای شناسایی محل جدید انباشت نخالههای ساختمانی ترتیب یافت.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار مهاباد هم تسریع در اجرای برنامههای زیست محیطی را خواستار شد.
فاروق سلیمانی رئیس اداره محیط زیست مهاباد گفت: مصوب شد که لندفیل مهاباد به مرحله بهره برداری برسد و همچنین سیستم تصفیه سایت که ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی برسد و همچنین سیستم تصفیه شیرابه سایت که ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی برسد در جلسه کارگروه آینده به بهره برداری کامل برسد.
مدیریت پسماند شهری هم در ماههای آینده در سطح شهر و حوزه سایت به مرحله اجرایی خواهد رسید.
درحوزه پسماند کشاورزی، متاسفانه در اثر آتش زدن پسماند کشاورزی توسط کشاورزان در فصل سرما باعث ایجاد وارونگی هوا میشود و باعث آلودگی هوا میشود.
برخورد با عوامل آلاینده منابع آبی در بالادست سد مهاباد، فراهم کردن بسترها برای تبدیل بازار دواب مهاباد از سنتی به صنعتی و معرفی سرمایه گذار برای ایجاد کارخانه بازیافت زباله از دیگر مصوبات این کارگروه بود.