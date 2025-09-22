به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور گفت: کارشناسان واحد نظارت این شبکه در بازرسی از یک واحد رستوران ۲۸ کیلوگرم مایه کباب و گوشت بدون مشخصات توقیف و نمونه به آزمایشگاه ارسال شد.

دکتر علی سلیمانی افزود: آزمایشات حاکی از غیر قابل مصرف انسانی بودن گوشت‌ها بود که با هماهنگی مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی این واحد صنفی پلمب و فرد متخلف با تنظیم صورت جلسه در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

وی با تاکید بر این موضوع که سلامت جامعه خط قرمز دامپزشکی است ادامه داد: کارشناسان این شبکه بصورت مستمر بر مراکز تولید، نگهداری و عرضه مواد پروتئینی شامل فروشگاه‌های مرغ و ماهی فروشی، قصابی، فروشگاه‌های زنجیره ایی، رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها نظارت بهداشتی داشته و با متخلفین و عرضه کنندگان مواد غیر قابل مصرف انسانی، فاسد و تاریخ گذشته برخورد قانونی خواهند داشت.