یک واحد رستوران در نیشابور به علت استفاده از گوشتهای غیر قابل مصرف انسانی پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور گفت: کارشناسان واحد نظارت این شبکه در بازرسی از یک واحد رستوران ۲۸ کیلوگرم مایه کباب و گوشت بدون مشخصات توقیف و نمونه به آزمایشگاه ارسال شد.
دکتر علی سلیمانی افزود: آزمایشات حاکی از غیر قابل مصرف انسانی بودن گوشتها بود که با هماهنگی مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی این واحد صنفی پلمب و فرد متخلف با تنظیم صورت جلسه در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.
وی با تاکید بر این موضوع که سلامت جامعه خط قرمز دامپزشکی است ادامه داد: کارشناسان این شبکه بصورت مستمر بر مراکز تولید، نگهداری و عرضه مواد پروتئینی شامل فروشگاههای مرغ و ماهی فروشی، قصابی، فروشگاههای زنجیره ایی، رستورانها، آشپزخانهها نظارت بهداشتی داشته و با متخلفین و عرضه کنندگان مواد غیر قابل مصرف انسانی، فاسد و تاریخ گذشته برخورد قانونی خواهند داشت.