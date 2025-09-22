به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، روابط‌عمومی فرودگاه‌های خراسان‌رضوی اعلام کرد: با هدف انجام عملیات فنی و رفع ایراد در خط انتقال گاز واقع در زمین‌های اطراف فرودگاه بین‌المللی مشهد از ساعت ۱۹ تا ۲۲ تخلیه گاز در بخشی از خطوط در دست اجراست.

در جریان این عملیات، ممکن است صدای ناهنجار و غیرمعمولی در محیط اطراف شنیده شود که بدین‌وسیله تأکید می‌شود که این صدا ناشی از فرآیند ایمن تخلیه گاز است و جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.