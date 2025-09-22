پخش زنده
در نخستین روز هفته دفاع مقدس، رزمایش رهروان شهدا همزمان در شهرهای مختلف آذربایجان غربی با پیام فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی برگزار شد. همچنین در قالب این رزمایش به مقام شامخ شهدای دفاع مقدس هم ادای احترام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حجت الاسلام محسن حمزه صحیحی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه مهاباد گفت: دفاع مقدس در جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه نماد ایثار و شجاعت است دفاع مقدسی که رمز عبور ما از خیلی از مشکلات و بحرانها است باید روایتگر این شجاعتها و مردانگیها برای نسلهای مختلف باشیم و مکتب شهدا و دفاع مقدس مکتب حفظ صلابت و اقتدار کشورمان است.
در قالب همین رزمایش امروز مسئولان با خانوادههای شهید حسن عمری و شهید جعفر دیو دل هم دیدار کردند.
محمد صادق امیرعشایری فرماندار ویژه مهابادگفت: باید از هرفرصت و بهانهای برای قدردانی از خانوادههای شهدا و گرامیداشت یاد و بزرگی کار شهیدان استفاده کرد همه خانوادههای شهدا مایه افتخار چراکه فرزندان رشیدی را تحوی جامعه دادهاند که امروز مایه افتخار همه ما هستند.
مسئولان سپس در سالگرد شهادت شهید حیدری، نخستین خلبان شهید دوران دفاع مقدس به مقام شامخ این شهید بزرگوار و دیگر شهدای این سرزمین ادای احترام کردند.
سرهنگ اکبر نوروزی فرمانده قرار امام سجاد (ع) و سپاه مهاباد هم گفت: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس رزمایش رهروان شهدا را با دستور فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی آغاز کردیم در دستور کار داریم تا با تمام خانوادههای شهدا دیدار و پیگیر حل مشکلات آنها بایم برای این کار ۲۵ تیم در نظر گرفته شده است ما باید قدردان مردانگی و ایثار شهدا و خانوادههای آنان باشیم.
شهرستان مهاباد در سنگرهای دفاع از کیان کشور ۷۷۵ شهید را تقدیم آرمانهای انقلاب اسلامی کرده است.