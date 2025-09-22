با آغاز سال تحصیلی جدید و به منظور تسهیل در تردد دانش‌آموزان و کارمندان، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مدارس استان کرمان در دو هفته اول مهر اعلام شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان اعلام کرد:، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی دولتی و بیمه‌ها از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ صبح تا ۱۴ و روزهای پنجشنبه تا ۱۳ خواهد بود.

ساعات آغاز کار بانک‌های استان هم از ۷ و ۳۰ دقیقه صبح اعلام شده است.

همچنین دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ۸ صبح ، مدارس مقطع متوسطه ساعت ۷ و مقاطع ابتدایی ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه آغاز می‌شوند.

همزمان با بازگشایی مدارس، خیابان‌های شهر شلوع و پرتردد می‌شود.

سرهنگ وحید پورموسی رئیس پلیس راهور مرکز استان توصیه‌هایی برای سهولت در تردد شهروندان دارد: