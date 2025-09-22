در آستانه مهر ۵۲ هزار نوآموز کلاس اولی با برگزاری جشن شکوفه‌ها، نخستین روز دانش آموختن در مدرسه را تجربه کردند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، در دبستان دخترانه «کرامت» کرمان، جشن شکوفه‌ها را «آغاز راهی بزرگ» دانست و افزود: کلاس اولی‌ها نه‌ فقط آغازگر مسیر تحصیل، که شکوفه‌های امید آینده کشورند.

محمدرضا فرحبخش با اشاره به حضور گسترده نوآموزان در مدارس استان افزود: امروز ۵۲ هزار دانش‌آموز کلاس اولی وارد مدارس کرمان شدند و جشن شکوفه‌ها به صورت نمادین برای همه این دانش‌آموزان برگزار شد.

بگفته وی: مسیر علم‌آموزی بدون همکاری والدین و پشتیبانی سایر دستگاه‌ها میسر نیست. والدین نقشی حیاتی در شکل‌گیری شخصیت علمی و اخلاقی فرزندان دارند و ما در طول سال تحصیلی به همراهی آنان نیازمندیم.

حسین کاظمی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان هم ، با اشاره به گستردگی فعالیت‌های آموزشی در کرمان افزود: حدود ۹۰ هزار دانش‌آموز در مدارس ناحیه دو ثبت‌نام کرده‌اند و فردا همه مدارس بازگشایی خواهند شد.