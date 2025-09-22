به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، صدای مرکز مهاباد در هفته دفاع مقدس در ویژه برنامه ۸ قسمتی «شکوی به رخودان» هر روز به مدت ۷۵ دقیقه، برنامه «یاد ایام» در ۶ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای، «ژوانگه‌ی عاشقان» در ۳ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای و در برنامه جوانه‌های امید در ۲ قسمت به صورت ویژه به موضوع دفاع مقدس می‌پردازد.

«میزگرد روانگه» عنوان ویژه برنامه دیگری است که به مدت ۶۰ دقیقه با حضور فرماندهان و کارشناسان سیاسی در آن به تبیین، تحلیل و بررسی دستاورد‌های دفاع مقدس ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه پرداخت می‌شود.

همچنین در دیگر برنامه‌های روتین رادیو از جمله: سلاو روژباش، ده‌نگی ئاوایی، شه پولی خوشه ویستی، کانیاوی ادب، سرچشمه حکمت، گول ویژان و خانواده به به موضوع دفاع مقدس و برنامه‌های این ایام پرداخته می‌شود.

پخش چندین مستند و مینی فیچر رادیویی از جمله مستند شهید خالد حیدری در کنداکتور رادیو از ۳۱ شهریور تا ۷ مهرماه، بسته‌های خانواده‌ی شهدا، بسته‌ی خاطرات فرماندهان دفاع مقدس از جمله جعفر ایازی (فرمانده‌ی دژ خرمشهر زاده و اهل مهاباد)، معرفی کتاب‌های دفاع مقدس در برنامه ها، گزارش از خانواده‌های شهدا و آزادگان و جانبازان... و چندین آنونس و بسته‌ی صوتی در طول روز‌های هفته‌ی دفاع مقدس از دیگر اقداماتی است که صدای مرکز مهاباد برای پخش در هفته دفاع مقدس پیش بینی و آماده کرده است.

سیمای مرکز مهاباد نیز علاوه بر تهیه و پخش ویژه برنامه «ریبازی ئه وینداران» به تهیه کنندگی وهاب ایراندوست که در این ایام هر شب به مدت ۸۰ دقیقه به صورت زنده روی آنتن می‌رود در دیگر برنامه‌های روتین سیما نیز از جمله دیمانه، خانواده، کازیوه، کودک، نوجوان، بهداشت، ورزش و ... به موضوع دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه پرداخته می‌شود.

«در شهر» عنوان ویژه برنامه‌ای است که در ایام هفته دفاع مقدس برنامه‌ها و مراسم ویژه این بازه زمانی را پوشش داده و از سیمای شبکه مهاباد خواهد شد.

روزشمار هفته دفاع مقدس، نقش ولی فقیه و مردم در پیروزی جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، بیان زندگی نامه شهدای منطقه، گفت‌و‌گو با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران به ویژه خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه، بازگویی خاطرات، نقش روستائیان در دوران دفاع مقدس درخودکفایی و روحیه رزمندگان، مصاحبه با فرماندهان نظامی و انتظامی، وحدت و همبستگی رمز موفقیت و پیروزی، پرداخت به دستاورد‌های علمی و معنوی دفاع مقدس، روحیه استکبار ستیزی در جوانان و امنیت مرز‌ها از بخش‌ها و موضوعات این برنامه‌ها می‌باشد.

همچنین چندین فیلم سینمایی، مستند، نماهنگ، تولیدات مرکز در رابطه با دفاع مقدس، زیرنویس و بیانات امامین انقلاب در این ایام از سیمای مهاباد پخش خواهد شد.

شایان ذکر است فضای مجازی مرکز هم آیتم‌های ویژه‌ای را در این ایام به صورت عکس نوشته، خبر متنی، پوستر، ویدئو کلیپ و اینفوگرافیک در وب سایت و کانال‌های اجتماعی بارگذاری کرده و واحد خبر هم علاوه بر تهیه گزارش‌های ویژه خبری، مراسم و برنامه‌های این ایام را از جمله رژه نیرو‌های مسلح مستقر در مهاباد پوشش داده و منعکس می‌نمایند.

