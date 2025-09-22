پخش زنده
به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و یادآوری فداکاری و دلاورمردیهای رزمندگان اسلام و ارج نهادن به مقوله ایثار و شهادت نشست هم اندیشی پرداخت به هفتهی دفاع مقدس در برنامههای صدا و سیمای مرکز مهاباد با حضور جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان مهاباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، عیسی زاده، مدیرکل صدا و سیمای مهاباد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای معزز ۸ سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: در قرآن کریم درباره جهاد آیات فراوانی وجود دارد. از جمله آنها این است که خداوند میفرماید: «و در را ه خدا با کسانی که با شما به جنگ برخاستهاند بجنگید، ولی از اندازه در نگذرید، زیرا خدا تجاوزکاران را دوست نمیدارد.»
عیسی زاده افزود: دفاع مقدس و جنگ تحمیلی نوعی از جهاد محسوب میشود، در واقع میتوان گفت هفته دفاع مقدس فرصتی طلایی است تا رشادتها و جانبازیهای جوانان کشور به تصویر کشیده شده و با نگاهی متفاوت نکات برجسته آن به نسل چهارم انقلاب منتقل شود.
مدیر کل صدا و سیمای مهاباد در ادمه گفت: ما باید با همه قوای فکری، فرهنگی و اجتماعی خود برای اشاعه فرهنگ دفاع، ایثار، مقاومت و شهادت تلاش کنیم و رسالتی که ما در این ایام داریم افتخار به شهدا، آزادگان، رزمندگان، حفظ ارزشهای دفاع مقدس، دشمنشناسی و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی است و پاسداری از ارزشهای انقلاب، اقتدار نظام و استمرار رشد و تعالی کشور را به دنبال دارد.
عیسی زاده در رابطه با فعالیت صدا و سیما در این حوزه گفت: بازخوانی نقش قشرهای مختلف مردم در حماسه دفاع مقدس از جمله جوانان، دانشجویان و دانش آموزان، ورزشکاران، روحانیون، جهادگران و راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت با حضور چهرههای شاخص دفاع مقدس از اولویتهای برنامههای صدا و سیمای مهاباد در این ایام است.
ابراهیمی رئیس دادسرای نظامی مهاباد گفت: تهاجم سراسری عراق در ۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۹ و اشغال بخشی از خاک مقدس میهن اسلامی، با مقاومت ملت بزرگ ایران مواجه شد و سرانجام پس از مدت کمی، در سراسر جبهه شکست خورده و در لاک دفاعی فرو رفت و رؤیای فتح خوزستان و رسیدن هفت روزه به تهران به تلخکامی و شکست حاکمان بغداد و ابرقدرتهای پشتیبان آنان تبدیل گردید.
ابراهیمی در ادامه افزود: دراین میان انتقال رشادتها و دلاوریهای رزمندگان از طریق رسانه ملی موجب ایجاد انگیزه و پشتکار در بین نسل جوان میشود و تأثیر بسیار مثبت و مؤثری میگذارد و آنان را در برابر هجوم و تبلیغات مسموم دشمنان بیمه میکند.
سرهنگ نوروزی فرمانده قرارگاه امام سجاد (ع) و سپاه پاسداران شهرستان مهاباد نیز در سخنانی گفت: علاوه بر بازخوانی رشادتها و جان فشانیهای رزمندگان اسلام در دوران هشت ساله دفاع مقدس به پیامدها و دستاوردهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی دفاع مقدس نیز باید پرداخته شود. دستاوردهای دفاع مقدس فراوان است، مهمترین آنها عبارتند از: اعتماد به نفس و خودباوری که از برکات مهم دفاع مقدس، بوده است. تأثیر این خودباوری، بعد از جنگ در عرصههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فناوریهای نوین دفاعی، نمود فزایندهای داشت.
سرهنگ پورمعروف معاون اجتماعی فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد هم در رابطه با اهمیت پرداختن به دفاع مقدس در شرایط امروزی گفت: ما باید به دفاع مقدس در پرتو تحولات امروز بپردازیم و به خوبی دفاع مقدس و دستاوردهای آن را تبیین و تشریح کنیم.
در این نشست راهکارهای عملی و کاربردی در خصوص نحوه پرداخت رسانهای به موضوع دفاع مقدس ارائه شد و نقش صدا و سیما در جهت القای فرهنگ جهاد، ایثار، مقاومت و شهادت، پخش بیانات امامین انقلاب با موضوع جهاد، دعوت از ماموستاهای اهل سنت و پرداخت به موضوع جهاد، پوشش تصویری و گزارشهای خبری از مراسم و نمایش توان دفاعی و نظامی و اقتدار نیروهای مسلّح، توسعه و پیشرفت، نهادهای انقلاب اسلامی، عدالت گستری و محرومیت زدایی، هنر انقلاب، جوان مؤمن انقلابی، سبک زندگی و خانواده، زن انقلابی، تاریخ اسلام ایران، روستا و عشایر و ... از دیگر موضوعاتی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.