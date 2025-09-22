به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، جلسه کمیته عمران و سیمای شهر شوشتر با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد و در آن موضوعات مهمی همچون مشکلات ساخت‌وساز شهری، تعیین تکلیف عرصه و حریم شوشترنو و کمیته سوخت، مسائل کوی امیرکبیر و شهرک‌های اندیشه و علم‌الهدی بررسی شد.

مدیر کل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی کشور گفت: در نگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مردم مالکان اصلی آثار تاریخی هستند و تلاش بر این است تا در بازنگری در برخی عرصه‌ها به رفع مشکلات مردم توجه لازم شود.

علیرضا ایزدی افزود: مشاور در حال بررسی تعیین تکلیف حریم برخی عرصه‌های تاریخی در شهرستان شوشتر است و تا یک ماه آینده این موضوع نهایی خواهد شد.

حجت الاسلام سادات ابراهیمی، نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلاتی که در مناطقی از جمله شوشتر نو، صحرای بلبل و کمیته سوخت، شهرک اندیشه و شهرک علم الهدی وجود دارد موضوع تعیین تکلیف عرصه و حریم است که نیاز می‌باشد این موضوع مورد توجه قرار گیرد.